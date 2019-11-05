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СМИ узнали, что 70-летний Ричард Гир в третий раз станет отцом

12:32, 05 ноября 2019
Звезды
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Гор снова станет отцом \ Википедия

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Как сообщает ТСН со ссылкой на издание HOLA!, 36-летняя жена 70-летней звезды ждет рождения второго ребенка.

Хотя супруги официально не подтверждали новость, отмечается что Алехандра Сильва сейчас находится на третьем месяце беременности и ожидается, что малыш должен родиться уже весной следующего года.

Заметим, что для пары это будет второй общий ребенок, хотя для каждого из родителей он уже будет третьим. У Гира есть 19-летний сын Гомер от брака с Кэри Лоуэлл, а Сильва воспитывает шестилетнего сына Альберта от предыдущих отношений.

Напомним, Ричард Гир знаком с Алехандрой уже 19 лет. Актер дружил с ее отцом, строительным магнатом Игнасио Сильва. А соединили влюбленные сердца в мае прошлого года, устроив свадьбу на ранчо актера.

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