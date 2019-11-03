Названы самые популярные голливудские актеры

Рейтинг был сформирован на основе изучения предпочтений пользователей популярных соцсетей.

Самой популярной личностью в социальных сетях среди актеров и киноактрис в США стала Дженнифер Энистон.

Об этом говорится в рейтинге аналитической компании MVPindex, опубликованном журналом The Hollywood Reporter.

Рейтинг был сформирован на основе изучения предпочтений пользователей популярных соцсетей за календарную неделю, завершившуюся 29 октября. При построении списка брались данные из Facebook, Instagram, Twitter и YouTube.

Свою учетную запись в Instagram Энистон зарегистрировала в середине октября. Первая публикация - совместное фото с актерами сериала "Друзья" - набрала шесть миллионов лайков за первые десять часов. За сутки на страницу актрисы подписались почти четыре миллиона пользователей, сейчас на ее аккаунт в Instagram подписаны 18 миллионов человек.

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Второе место рейтинга занял Дуэйн Джонсон по прозвищу "Скала", третье - актриса Лили Рейнхарт. В пятерке также Камила Мендес и Гэбриэл Юнион. Далее расположились Джордж Такей, Мэделин Петш, Приянка Чопра, Нина Добрев и Эмили Ратаковски.

Дженнифер Энистон наиболее известна как исполнительница роли Рэйчел Грин в популярном сериале "Друзья", за которую она была удостоена премий "Эмми" и "Золотой глобус". Она также снималась в фильмах "Марли и я", "Обещать - не значит жениться", "Несносные боссы". Ранее Энистон попала в список самых высокооплачиваемых актрис Голливуда, заработав за год $28 млн.

Ранее УНИАН сообщал, что журнал Forbes составил рейтинг самых высокооплачиваемых актеров за последние 12 месяцев. Список, опубликованный на сайте издания, возглавил Дуэйн Джонсон.