Настя Каменских показала пикантные фото и блеснула сочными ягодицами

Исполнительница не устает эпатировать публику своими нарядами и клипами.

Известная украинская певица Настя Каменских, выступающая под псевдонимом NK, показала эпатажные образы со съемок клипа на песню Elefante.

Читайте такжеНастя Каменских показала горячее фото в бикини

Снимки артистка опубликовала на своей странице в Instagram. Так, на первом она предстала в образе черной пантеры: в колготках с анималистическим принтом и в черном латексном боди. Поп-звезда позирует рядом с персонажем песни - мужчиной с хоботом слона. В кадре бросаются в глаза сочные ягодицы Каменских.

На втором фото Настя предстала также в откровенном образе - черно-синем боди, колготках и высоких ботфортах. Такой образ удачно подчеркнул фигуру певицы, которая сильно похудела.

Ранее Настя Каменских представила новую песню Elefante и клип на нее. Новой видеоработой артистка удивила поклонников, ведь в песне тесно переплетаются украинские мотивы с латиноамериканскими ритмами. Клип получился очень красочным и оригинальным, впечатлив фанов.