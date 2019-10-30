У мамы Анастасии Заворотнюк возникли проблемы со здоровьем

Мать Насти пережила немало трагедий: четыре года назад в возрасте 69 лет от рака умер ее муж, в 2018-м из-за перитонита не стало сына - 52-летнего Святослава.

Близкие семьи 48-летней Заворотнюк уверены, что недуг возник на нервной почве. 76-летней Валентине Борисовне пришлось приобрести слуховой аппарат. К слову, Заворотнюк-старшая давно живет в доме дочери и зятя, фигуриста Петра Чернышева. Сейчас она помогает ему с годовалой малышкой Милой, но основные обязанности по уходу за ребенком выполняет няня.

Об этом пишет "СтарХит".

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О страшном диагнозе дочки Валентина Борисовна узнала одной из последних - артистка старалась как можно дольше скрывать от родительницы правду, опасаясь ухудшения ее самочувствия. Ведь родительница Насти пережила немало трагедий: четыре года назад в возрасте 69 лет от рака умер ее муж, телевизионный режиссер Юрий Заворотнюк, в 2018-м из-за перитонита не стало сына - 52-летнего Святослава.

Родные Анастасии Заворотнюк не делятся подробностями о ее состоянии. Они лишь подтвердили, что та действительно проходит курс лечения. «При этом она не находилась в коме, никогда не была подключена к аппарату искусственной вентиляции легких, не впадала в состояние сопора, потери памяти, измененного сознания, паралича или полной атрофии мышц. Все это выдумки. Правда в том, что есть заболевание и есть решительная цель его победить», — отметили источники.