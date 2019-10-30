Сменившая прическу Алла Пугачева поразила внешним видом (фото, видео)

На видео певица позирует с российской актрисой театра и кино Ириной Розановой.

Примадонна советской и российской эстрады Алла Пугачева удивила своих фанатов, появившись в новом видео заметно помолодевшей и с новой прической.

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Ролик с артисткой опубликован на одной из ее фан-страниц в Instagram. На нем Алла Борисовна по-новому уклала волосы: она подобрала кудряшки на одну сторону, что, несомненно, освежило внешний вид звезды и "отминусовало" пару лет.

Для кадра Примадонна выбрала нюдовый макияж, сделав в нем акцент лишь на глаза. Дополнила молодежный образ Пугачева массивными украшениями на пальцах и шее. Видно, что на ней пальто в трендовых тонах.

На видео певица позирует с российской актрисой театра и кино Ириной Розановой и поздравляет на камеру ее дочь Анну.

"Алле Борисовне очень длинные вьющиеся волосы подходят, молодят очень", "Пугачева такая молодуха", "Какая же вы, Аллочка Борисовна, классная и хорошенькая", - пишут в комментариях к записи.

Позже фото с Примадонной в таком же образе появилось на ее странице в Instagram. Правда, на фотографии она позирует с российским модельером Валентином Юдашкиным.

"Сегодня с Валей Юдашкиным плюнули на диету и наелись "от пуза". Теперь светимся от счастья", - подписала снимок Пугачева.

Ранее в сети появилось фото Аллы Пугачевой и ее дочери Кристины Орбакайте, на котором обе певицы позируют без макияжа.