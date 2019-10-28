Тина Кароль произвела фурор на шоу "Танцы со звездами" своим образом и выступлением с Dan Balan (видео)

Исполнительница взволновала поклонников новыми образами.

Тина Кароль произвела фурор во время прямого эфира десятого выпуска шоу "Танцы со звездами", который прошел под темой "Мистический вечер на Хэллоуин".

Так, певица появилась в образе ангела и порадовала зрителей проекта дуэтом с артистом Dan Balan. Исполнители впервые вместе появились на сцене, исполнив лирическую композицию "Домой". На сцене Кароль появилась в серебристом платье с высоким разрезом и глубоким декольте.

В качестве ведущей "Танцев со звездами" Тина предстала в образе нежного ангела. На ней было асимметричное обтягивающее платье с пикантным разрезом и огромные крылья из перьев.

Ранее Тина Кароль порадовала поклонников новой песней "Иди на жизнь" и минималистичным лирик-видео на нее.