Тина Кароль произвела фурор на шоу "Танцы со звездами" своим образом и выступлением с Dan Balan (видео)
14:41, 28 октября 2019Звезды
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Исполнительница взволновала поклонников новыми образами.
Кароль появилась в нежном образе / Скриншот
Тина Кароль произвела фурор во время прямого эфира десятого выпуска шоу "Танцы со звездами", который прошел под темой "Мистический вечер на Хэллоуин".
Так, певица появилась в образе ангела и порадовала зрителей проекта дуэтом с артистом Dan Balan. Исполнители впервые вместе появились на сцене, исполнив лирическую композицию "Домой". На сцене Кароль появилась в серебристом платье с высоким разрезом и глубоким декольте.
В качестве ведущей "Танцев со звездами" Тина предстала в образе нежного ангела. На ней было асимметричное обтягивающее платье с пикантным разрезом и огромные крылья из перьев.
Ранее Тина Кароль порадовала поклонников новой песней "Иди на жизнь" и минималистичным лирик-видео на нее.
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