Родные показали фото Заворотнюк с онкобольными детьми

В семье Заворотнюк благодарны каждому, кто присылает письма в поддержку кинозвезды.

В Instagram-аккаунте на поддержку актрисы Анастасии Заворотнюк ее родные опубликовали фото звезды с онкобольными детьми.

Снимки сопровождаются трогательным постом о том, как актриса в свое время поддерживала больных раком детей.

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"У Насти в жизни была не одна история, когда в ее поддержке нуждались заболевшие тяжелым недугом дети. Они мечтали встретиться с любимой актрисой, - это было очень важно, чтобы поверить в чудо и психологически нацелиться на выздоровление. Терапия положительными эмоциями действительно давала свои результаты. Сегодня некоторые из этих "детей" - совсем уже взрослые люди, которые сумели справится с болезнью и вернуться к нормальной благополучной жизни. И они теперь откликаются из разных уголков страны, хотят поделиться своим теплом, как когда-то Настя делилась с ними своим и вселяла уверенность в том, что все будет хорошо. Спасибо, мы любим и помним абсолютно каждого!" - говорится в посте.

По словам родственников, Заворотнюк продолжают массово писать люди, которые борются с онкологией прямо сейчас.

Как сообщалось, недавно дочь Анастасии Заворотнюк разместила в Instagram пост, в котором поблагодарила всех, кто поддержал ее семью на фоне слухов о болезни ее мамы.