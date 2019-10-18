Томный взгляд и сочные губы: 70-летняя Алла Пугачева поразила новым фото

Многие в комментариях отметили, что Примадонна слишком молодится.

Советская и российская певица Алла Пугачева решила порадовать своих поклонников не только приятной новостью по поводу показа концерта в кинотеатрах, но и свежим фото, на котором она показала лицо крупным планом.

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Снимок артистка опубликовала на своей странице в Instagram. Это - черно-белый кадр, на котором Примадонна предстала с ярким макияжем и объемной прической. Она старалась изобразить томный взгляд и сочные губы.

"31 октября стартует акция "Алла Пугачева. Тот самый концерт" в кинотеатрах России. Начинаем с Дальнего Востока и заканчиваем в Москве. Вам, которые хотели бы, но не смогли попасть на концерт, посвящаю. Если хоть что-нибудь останется в ваших сердцах, то большей награды я и не желаю", – подписала фото Алла Борисовна.

"Ппц, ботокса в ней", "Такое фото плохое", "Нереальная красотка", "Богиня", "Прекрасная", - разделились мнения фанов.

Ранее 70-летняя Алла Пугачева показала на фото постаревшее лицо крупным планом.