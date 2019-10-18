Леди Гага запрыгнула на фаната и упала вместе с ним со сцены (видео)
11:55, 18 октября 2019Звезды
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После падения артистка продолжила выступление как ни в чем не бывало.
Певица Леди Гага упала со сцены вместе с поклонником во время выступления.
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Видеозапись произошедшего появилась в сети.
Инцидент произошел на концерте Гаги в Лас-Вегасе. Фанат взял артистку на руки, та обхватила его ногами. Мужчина не удержал Гагу и вместе с ней рухнул со сцены.
После падения артистка продолжила выступление как ни в чем не бывало.
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