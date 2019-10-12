Довертелась попой: в Москве на корпоративе избили юную звезду "Дома-2" (видео)

В свое время избитая Марго Овсянникова работала в эскорт-услугах.

В Москве на корпоративе избили участницу реалити-шоу «Дом-2», 23-летнюю Марго Овсянникову.

Об этом сообщает «Стархит».

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На видеозаписи после выступления Овсянниковой на сцену вышел певец Jerry (Евгений Зыков). Марго танцевала и снимала происходящее на камеру смартфона. Затем одна из посетительниц подошла к сцене и напала на Овсянникову, начала бить ее руками, а затем и ногами. Участницу реалити увезли в больницу.

Продюсер Диана Бичарова заявила, что в настоящее время личность нападавшей устанавливается. Маргарита планирует подать на нее в суд за хулиганство.

«Это какой-то беспредел. Артистка теперь работать какое-то время не сможет», - добавила она.

Марго Овсянникова (Маргарита Овсянникова) родилась в 1996 году в Донецке. Певица с 2017 года участвует в «Дом-2». На шоу она встречалась с Саймоном Марданшиным, но он разорвал с ней отношения после того, как узнал, что девушка оказывала эскорт-услуги.