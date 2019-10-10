Королева Елизавета II отказалась оплачивать свадьбу последней незамужней внучки

Свадьба принцессы Беатрис состоится в 2020 году.

Королева Великобритании Елизавета II решила отойти от многолетней традиции финансировать все свадьбы королевских потомков.

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Как сообщает издание Express, Елизавета отказалась финансировать будущую свадьбу своей последней незамужней внучки Беатрис. Принцесса Беатрис и ее итальянский жених Эдоардо Мапелли Моцци сами будут организовывать пышное празднование в 2020 году.

Вокруг союза влюбленных сразу же разгорелся скандал, поскольку избранником 31-летней британки стал разведенный итальянец.

За последние два года Кенсингтонский дворец устроил два масштабных торжества по случаю бракосочетания принца Гарри и Меган Маркл, а также принцессы Евгении и Джека Бруксбенка. И если на свадьбу принцессы Йоркской было потрачено 2 миллиона фунтов стерлингов, то герцоги Сассекские потратили 32 миллиона фунтов стерлингов.

«Британцы не особо хотели платить за важный день принцессы Евгении. Много британцев выступили против финансирования налогоплательщиками свадьба принца Гарри и Меган Маркл, но были вынуждены принять это, как и все другие королевские события. Но в этой королевской свадьбе (Беатрис и Моцци – ред.)есть что-то другое, почему люди не рады», – заявил пресс-секретарь дворца британскому изданию.

Налогоплательщики, из чьих средств финансируются Кенсингтонский и Букингемский дворцы, сильно возмутились такими расходами, и около 14 тысяч британцев создали петицию против растраты государственных средств. Поэтому представитель королевской семьи сообщил, что свадьба принцессы Беатрис и итальянского миллионера Эдоардо Мапелли Моцци будет финансироваться из их бюджета.