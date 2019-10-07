Танцы со звездами: кто попал в зону риска в седьмом эфире
09:57, 07 октября 2019Звезды
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Все пары остались в проекте.
В проекте остались все пары / фото 1+1
6 октября в седьмом эфире обновленного сезона проекта "Танцы со звездами" состоялся обмен партнерами.
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По правилам шоу, ни одна пара не покинула проект. Но в конце эфира ведущие назвали три пары, которые оказались в зоне риска. В них попали: Елена Кравец и Макс Леонов, Михаил Кукуюк и Елизавета Дружинина, а также Ксения Мишина и Женя Кот.
Если бы сегодняшний эфир действовал по всем правилам, то его бы покинула пара Елены Кравец и Макса Леонова.
Несмотря на то, что пока ни одна пара не покинула шоу, зрительское голосование происходило и будет открытым в течение всей недели. Голоса добавятся к результатам следующей недели.
Напомним, в шестом прямом эфире проекта "Танцы со звездами" ведущая Тина Кароль появилась в образе миссис Смит.
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