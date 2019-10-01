"Всепроникающий рак": раскрыты ужасные особенности болезни Заворотнюк

Пациенты, у кого глиому выявили на достаточно ранней стадии, продолжают жить.

Российская телеведущая Елена Малышева в программе "Жить здорово" на фоне сообщений об опухоли мозга у актрисы Анастасии Заворотнюк рассказала о сложностях, возникающих при удалении глиомы.

Приглашенный на передачу нейрохирург Андрей Галанов рассказал, что основной проблемой в удалении опухоли мозга является отсутствие у нее четких границ, передает "РИА Новости".

Читайте также"Как печеное яблоко": первые симптомы рака появились у Заворотнюк 10 лет назад - СМИ

"Где кончается опухоль и начинается отек сказать невозможно", — заявил он.

"Это действительно всепроникающий рак", — подытожила Малышева.

Они отметили, что пациенты, у которых глиому выявили на ранней стадии, продолжают жить. Развитие опухоли сдерживают при помощи лучевой терапии.

Кроме того, Галанов заявил, что "беременность не является причиной для возникновения опухоли".

В августе в СМИ появились сообщения об ухудшении состояния здоровья Анастасии Заворотнюк. Позже стало известно, что у актрисы диагностировали рак мозга последней стадии.