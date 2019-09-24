Аллу Пугачеву не узнали на новых фото

Поклонники сошлись во мнении, что исполнительница исхудала.

Поклонники запечатлели, как певица Алла Пугачева побывала в итальянском ресторане на Рублевском шоссе.

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Как можно увидеть на опубликованном фото в одной из фан-групп артистки в Instagram, Примадонна облачилась в стильный осенний образ - серый брючный костюм в тонкую полоску. Монохромный наряд Алла Борисовна разбавила белой блузкой и блестящими кедами.

"Любимая гостья "Марио и управляющего", - подписан снимок с Пугачевой.

Поклонники отметили, что артистка выглядит потрясающе, а некоторые отметили, что и вовсе сначала не узнали ее - так она исхудала: "Красотка", "Модная", "Стильная", "Клевый прикид", "Великолепная", "Не узнать".

Ранее певица Алла Пугачева в наряде оранжевого цвета на новом фото вызвала волну обсуждений своей внешности в сети.