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Муж Пугачевой взорвал Instagram "голым" фото

20:45, 12 сентября 2019
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На фото кажется, что Галкин голый / instagram.com/maxgalkinru

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Так, на своей странице в Instagram муж Примадонны показал два пляжных снимка, на первом из которых он позирует в плавках на фоне моря, но тень падает таким образом, что кажется, что он голый.

"1 или 2? Я, если что, в плавках", -  написал Галкин и сопроводил пост хештегами "море" и "отдых".

Ранее в сети появилось семейное фото Аллы Пугачевой на пляже. В кадре счастливая Примадонна позирует вместе с супругом Максимом Галкиным и детьми Лизой и Гарри.

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Теги: #фото#Галкин#Алла Пугачева