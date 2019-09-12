Муж Пугачевой взорвал Instagram "голым" фото
20:45, 12 сентября 2019Звезды
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Новый снимок Галкина взбудоражил сеть, набрав всего лишь за час почти 40 тысяч лайков.
На фото кажется, что Галкин голый / instagram.com/maxgalkinru
Известный российский шоумен и юморист, супруг Аллы Пугачевой Максим Галкин буквально "взорвал" сеть своим якобы голым фото.
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Так, на своей странице в Instagram муж Примадонны показал два пляжных снимка, на первом из которых он позирует в плавках на фоне моря, но тень падает таким образом, что кажется, что он голый.
"1 или 2? Я, если что, в плавках", - написал Галкин и сопроводил пост хештегами "море" и "отдых".
Ранее в сети появилось семейное фото Аллы Пугачевой на пляже. В кадре счастливая Примадонна позирует вместе с супругом Максимом Галкиным и детьми Лизой и Гарри.
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