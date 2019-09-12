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В сеть "слили" пляжное фото Аллы Пугачевой с семьей

06:34, 12 сентября 2019
Звезды
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Пугачева восхитила сеть / фото фан-страница Пугачевой

В сети появилось семейное фото Аллы Пугачевой на пляже. В кадре счастливая Примадонна позирует вместе с супругом Максимом Галкиным и детьми Лизой и Гарри.

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Снимок опубликован на одной из фан-страниц Аллы Борисовны в Instagram. Фото сделано во время прогулки пары с детьми по пляжу, оно произвело фурор среди поклонников звездных супругов.

Так, в кадре Пугачева позирует в пудровом платье-тунике, распустив волосы и спрятав глаза за солнцезащитные очки. Также она обула молодежные белые кеды.

Ранее 70-летняя певица Алла Пугачева побаловала поклонников своей новой фотографией. Некоторые были шокированы ее снимками.

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Теги: #фото#Алла Пугачева