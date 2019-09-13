Тина Кароль показала "влажное" фото в белье

В сети восхищены красотой исполнительницы.

Популярная украинская певица Тина Кароль показала новые фото в соблазнительном образе, который пришелся по вкусу ее фанатам.

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Так, на своей странице в Instagram артистка опубликовала снимки, на которых позирует в черном белье - топе с длинными рукавами и трусах. В кадре можно оценить фигуру Тины - сочную грудь и тоненькую талию.

Обращает на себя внимание на фото и "влажный" макияж певицы, который придает ей еще больше сексуальности.

В сети множество комментариев-восхищений красотой певицы: "Богиня", "Красотка", "Идеальная", "Прекрасная".

Ранее Тина Кароль поразила всех своим декольте на "Танцах со звездами".