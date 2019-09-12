"Бабка, хватит народ смешить": Алла Пугачева показала ночное фото в пеньюаре

Поклонники пришли в восторг от нового снимка Примадонны.

70-летняя певица Алла Пугачева удивила поклонников ночным селфи.

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Смелый снимок крупным планом Примадонна опубликовала на своей странице в Instagram. В кадре Алла Борисовна предстала с распущенными волосами. Она позировала в белоснежном пеньюаре и с макияжем на глазах.

«Ночь непроглядная, и в этом спасение. Словно на цыпочках мое ожидание…» — подписала фото Пугачева. Это - слова из новой песни артистки "Мой друг".

Многим поклонникам понравился снимок Примадонны, но нашлись и хейтеры: "Бабка, хватит народ смешить, уже столько дерьма на тебя вылили в интернете, неужели не противно читать про себя это?", "Страшила", "Женщина вне времени".

Ранее 70-летняя певица Алла Пугачева побаловала поклонников своей новой фотографией. Некоторые были шокированы ее снимками.