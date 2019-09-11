У Заворотнюк прокомментировали слухи о раке мозга у "прекрасной няни"

По сообщениям СМИ, у актрисы "что-то вроде депрессии, а не рак".

Директор "прекрасной няни", актрисы Анастасии Заворотнюк Марина Потапова опровергла информацию о том, что у ее работодателя диагностирован рак мозга.

"Диагноза "рак мозга" у нее нет", - утверждает представитель Заворотнюк, слова которой передает КП. Она заверила, что Анастасия чувствует себя "нормально".

Для мамы Анастасии сообщение о раке также стало новостью: женщина, встревожившись, даже позвонила дочери в Италию, где актриса отдыхала, и пыталась выяснить, не скрывают ли от нее болезнь. "Наговорят тоже... Не слушай всех", - успокоила мать Анастасия.

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Меж тем состояние здоровья Заворотнюк все-таки не идеально. О чем изданию доверительно рассказал источник, близкий к супругу актрисы - фигуристу Петру Чернышеву.

По словам инсайдера, Петр также заверил, что рака у его жены нет, она просто еще не пришла в форму после родов.

Источник, ссылаясь на самого Чернышева, рассказал: "Актриса заметно прибавила в весе, и это ее угнетает".

Также, по сообщениям СМИ, у актрисы "что-то вроде депрессии, а не рак".

Ранее издание «Тайны звезд» сообщило, что после рождения третьего ребенка у 48-летней Анастасии Заворотнюк выявлено серьезное заболевание - рак головного мозга.