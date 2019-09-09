Вылетевший с "Танцев со звездами" рэпер Серега захотел получить украинское гражданство

В Украине он встретил женщину, которая родила ему двоих детей. Кроме того, тут живет его дядя, с которым артист хотел бы наладить отношения.

Белорусский рэпер Серега (Сергей Пархоменко) в эфире шоу "Танцы со звездами" заявил, что хочет получить гражданство Украины.

"Я недавно принял решение получить украинский паспорт. Украина для меня - это свобода. Я хочу быть здесь, среди этих людей. Это моя земля. Мне здесь хорошо".

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Он добавил, что в Украине он встретил женщину, которая родила ему двоих детей. Кроме того, тут живет его дядя, с которым артист хотел бы наладить отношения.

Сейчас Пархоменко имеет бессрочный вид на жительство Украины.

Музыкант известен такими композициями, как "Черный бумер", "Возле дома твоего" и "Король ринга".

Как сообщал УНИАН, в это воскресенье Серега покинул шоу "Танцы со звездами".