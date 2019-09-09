Вылетевший с "Танцев со звездами" рэпер Серега захотел получить украинское гражданство
16:02, 09 сентября 2019Звезды
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В Украине он встретил женщину, которая родила ему двоих детей. Кроме того, тут живет его дядя, с которым артист хотел бы наладить отношения.
Сейчас Пархоменко имеет бессрочный вид на жительство Украины / фото instagram.com/tanci1plus1
Белорусский рэпер Серега (Сергей Пархоменко) в эфире шоу "Танцы со звездами" заявил, что хочет получить гражданство Украины.
"Я недавно принял решение получить украинский паспорт. Украина для меня - это свобода. Я хочу быть здесь, среди этих людей. Это моя земля. Мне здесь хорошо".
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Он добавил, что в Украине он встретил женщину, которая родила ему двоих детей. Кроме того, тут живет его дядя, с которым артист хотел бы наладить отношения.
Сейчас Пархоменко имеет бессрочный вид на жительство Украины.
Музыкант известен такими композициями, как "Черный бумер", "Возле дома твоего" и "Король ринга".
Как сообщал УНИАН, в это воскресенье Серега покинул шоу "Танцы со звездами".
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