Настя Каменских в пикантной позе показала ягодицы (фото)
07:56, 06 сентября 2019Звезды
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Сочные формы исполнительницы не раз становились предметом обсуждения.
Дерзкий "лук" Каменских показала в stories / instagram.com/stories/kamenskux
Популярная украинская певица Настя Каменских, выступающая под псевдонимом NK, показала кадр со своего выступления.
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Так, на ее странице в Instagram появилось фото, на котором она запечатлена в пикантной позе - на корточках, выпятив сочные ягодицы.
В кадре Каменских позирует в чулках, мини-шортах, обнажающих попу, и прозрачной кофте.
Ранее Настя Каменских предстала в сексуальном образе на новом семейном снимке с мужем Потапом (Алексеем Потапенко).
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