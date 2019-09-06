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Настя Каменских в пикантной позе показала ягодицы (фото)

07:56, 06 сентября 2019
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Дерзкий &quot;лук&quot; Каменских показала в stories / instagram.com/stories/kamenskux

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Так, на ее странице в Instagram появилось фото, на котором она запечатлена в пикантной позе - на корточках, выпятив сочные ягодицы.

В кадре Каменских позирует в чулках, мини-шортах, обнажающих попу, и прозрачной кофте.

Ранее Настя Каменских предстала в сексуальном образе на новом семейном снимке с мужем Потапом (Алексеем Потапенко). 

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Теги: #фото#Настя Каменских