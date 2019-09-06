Настя Каменских в пикантной позе показала ягодицы (фото)

Сочные формы исполнительницы не раз становились предметом обсуждения.

Популярная украинская певица Настя Каменских, выступающая под псевдонимом NK, показала кадр со своего выступления.

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Так, на ее странице в Instagram появилось фото, на котором она запечатлена в пикантной позе - на корточках, выпятив сочные ягодицы.

В кадре Каменских позирует в чулках, мини-шортах, обнажающих попу, и прозрачной кофте.

Ранее Настя Каменских предстала в сексуальном образе на новом семейном снимке с мужем Потапом (Алексеем Потапенко).