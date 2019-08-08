"Кажется, кто-то выходит замуж": звезда "Орла и решки" кардинально изменила имидж и показала кольцо (фото)

Настя Ивлеева "засветила" на фото обручальное кольцо.

Звезда тревел-шоу "Орел и Решка" и популярная блогерка Настя Ивлеева резко сменила имидж.

В своем Instagram Ивлеева опубликовала фото, на котором у нее волосы синего цвета.

Внимательные подписчики обратили внимание не только на новый цвет волос, который бросается в глаза, но и кольцо на безымянном пальце.

"У кого-то колечко на безымянном пальчике", "Что за колечко на правой руке?", "Кажется, скоро кто-то выйдет замуж", "Настя, а что за кольцо на безымянном?", - пишут в комментариях.

Уже больше года певица состоит в отношениях с популярным хип-хоп исполнителем Элджеем. Образ телеведущей даже появился в одном из клипов певца.

Как сообщал УНИАН, экс-ведущая "Орла и Решки" Регина Тодоренко впервые показала лицо сына.