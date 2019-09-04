Виктор Павлик признался, что изменял жене не только с вдвое младшей Екатериной (видео)

Павлик рассказал, что за 25 лет супружеской жизни чувства к жене охладели.

Украинский певец Виктор Павлик, который в июне ошеломил фанатов изменениями в личной жизни, признался, что неоднократно изменял своей уже бывшей жене Ларисе.

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По его словам, до встречи своей новой избранницы, 25-летней Екатерины Репяховой, у него было несколько служебных романов. Об этом он рассказал в интервью "Жизни известных людей".

"Между Ларисой и Катей у меня по жизни были романы, такие, в более легкой форме. Служебные романы. Одна, вторая девушка", - откровенно признался певец.

Павлик рассказал, что за 25 лет супружеской жизни чувства к жене охладели. В какой-то момент у него закрутился роман с Екатериной, впоследствии девушка стала его концертным директором.

Но на то время певец не собирался покидать семью. Его сын Павел боролся с онкологией и нуждался в родительской поддержке.