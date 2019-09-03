Тина Кароль в прозрачной юбке и с глубоким декольте очаровала сеть (фото)

В прямом эфире звезда появилась в черном платье с очень глубоким декольте и полупрозрачной юбкой, открывающей ее ноги.

Известная украинская певица и ведущая второго выпуска нового сезона шоу "Танцы со звездами" Тина Кароль покорила сеть откровенным образом.

Читайте также"В школе я была уродом": экс-"виагра" Седокова показала себя в подростковом возрасте (фото)

Снимок опубликован в личном Instagram певицы.

В прямом эфире звезда появилась в черном платье с очень глубоким декольте и полупрозрачной юбкой, открывающей ее ноги.

"какое у тебя милое личико на этих фотографиях. И очень красивую укладку сделали, выглядишь, как девушка с красной дорожки", "Мне жаль Горбунова, как он вообще в глаза может смотреть????? Я весь эфир только на "них" и смотрела", - сделали Кароль комплименты ее подписчики.