Леся Никитюк покрасовалась в ультраоткровенном купальнике (фото)
06:29, 03 сентября 2019Звезды
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Кадры с Никитюк получились очень сексуальными.
Ведущая позировала в слитном купальнике / instagram.com/lesia_nikituk
Популярная украинская ведущая Леся Никитюк опубликовала очередную серию соблазнительных фото с отдыха.
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Снимки телезвезда показала на своей странице в Instagram. На них Никитюк выглядит потрясающе. В кадре она предстала в белом слитном купальнике со шнуровкой по боках. Такой фасон пляжного наряда выгодно подчеркнул формы своей обладательницы.
Так, на серии опубликованных телеведущей снимков можно увидеть ее обнаженную грудь и подтянутый животик и бедра.
Ранее Леся Никитюк вновь порадовала подписчиков фото в купальнике - в полосатом, стоя в бассейне.
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