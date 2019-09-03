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Леся Никитюк покрасовалась в ультраоткровенном купальнике (фото)

06:29, 03 сентября 2019
Звезды
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Ведущая позировала в слитном купальнике / instagram.com/lesia_nikituk

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Снимки телезвезда показала на своей странице в Instagram. На них Никитюк выглядит потрясающе. В кадре она предстала в белом слитном купальнике со шнуровкой по боках. Такой фасон пляжного наряда выгодно подчеркнул формы своей обладательницы.

Так, на серии опубликованных телеведущей снимков можно увидеть ее обнаженную грудь и подтянутый животик и бедра.

Ранее Леся Никитюк вновь порадовала подписчиков фото в купальнике - в полосатом, стоя в бассейне.

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Теги: #фото#Леся Никитюк