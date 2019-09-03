Леся Никитюк покрасовалась в ультраоткровенном купальнике (фото)

Кадры с Никитюк получились очень сексуальными.

Популярная украинская ведущая Леся Никитюк опубликовала очередную серию соблазнительных фото с отдыха.

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Снимки телезвезда показала на своей странице в Instagram. На них Никитюк выглядит потрясающе. В кадре она предстала в белом слитном купальнике со шнуровкой по боках. Такой фасон пляжного наряда выгодно подчеркнул формы своей обладательницы.

Так, на серии опубликованных телеведущей снимков можно увидеть ее обнаженную грудь и подтянутый животик и бедра.

Ранее Леся Никитюк вновь порадовала подписчиков фото в купальнике - в полосатом, стоя в бассейне.