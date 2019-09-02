Танцы со звездами: кто покинул шоу после второго эфира (фото, видео)

Жюри поставило паре 21 балл, по семь от каждого.

На канале "1+1" состоялся второй прямой эфир третьего сезона проекта "Танцы со звездами", темой которого стал "Вечер легенд", то есть участники посвятили выступления своим кумирам.

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По итогам голосования в зоне риска оказались пары Надежда Матвеева и Валерий Шохин; TAYANNA и Игорь Кузьменко; Серега и Аделина.

По результатам голосования зрителей и жюри проект покинули TAYANNA и Игорь Кузьменко.

Далее прошли Ксения Мишина и Евгений Кот, Владимир Остапчук и Илона Гвоздева, Алексей Яровенко и Елена Шоптенко, Людмила Барбир и Дмитрий Жук, Дмитрий Дикусар и Виктория Булитко, DZIDZIO и Яна Цыбульская, Даниэль Салем и Юлия Сахневич, Анна Ризатдинова и Александр Прохоров, MARUV и JAY, Елена Кравец и Максим Леонов, Михаил Кукуюк и Елизавета Дружинина, Серега с Аделиной, Надежда Матвеева и Валерий Шохин.

Напомним, после каждого выпуска одна из пар будет покидать проект "Танцы со звездами", но первый выпуск был исключением: участники получили только оценки и услышали критику судей, но продолжили борьбу.