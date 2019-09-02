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Настя Каменских очаровала сеть трогательным фото с мужем

06:30, 02 сентября 2019
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Публикация от NK | Nastia Kamenskykh (@kamenskux)

Настя Каменских очаровала сеть трогательным фото с мужем.

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Снимок певица опубликовала на своей странице в Instagram.

На фото Настя запечатлена вместе со своим любимым мужем Потапом, который только что вернулся с отдыха в Греции, куда летал с сыном и коллегами без жен.

На селфи, которое сделала Каменских, видно не только Потапа, но еще и их общую собаку. 

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Теги: #Потап и Настя#Настя Каменскихпогода в Одессе