Настя Каменских очаровала сеть трогательным фото с мужем

На селфи, которое сделала Каменских, видно не только Потапа, но еще и их общую собаку.

Посмотреть эту публикацию в Instagram We missed u love @realpotap Публикация от NK | Nastia Kamenskykh (@kamenskux) 31 Авг 2019 в 1:40 PDT Настя Каменских очаровала сеть трогательным фото с мужем. Читайте также"Тихий ужас!": Каменских шокировала сеть неудачным нарядом (фото) Снимок певица опубликовала на своей странице в Instagram. На фото Настя запечатлена вместе со своим любимым мужем Потапом, который только что вернулся с отдыха в Греции, куда летал с сыном и коллегами без жен. На селфи, которое сделала Каменских, видно не только Потапа, но еще и их общую собаку.

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