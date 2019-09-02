Настя Каменских очаровала сеть трогательным фото с мужем
06:30, 02 сентября 2019Звезды
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На селфи, которое сделала Каменских, видно не только Потапа, но еще и их общую собаку.
We missed u love @realpotap
Настя Каменских очаровала сеть трогательным фото с мужем.
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Снимок певица опубликовала на своей странице в Instagram.
На фото Настя запечатлена вместе со своим любимым мужем Потапом, который только что вернулся с отдыха в Греции, куда летал с сыном и коллегами без жен.
На селфи, которое сделала Каменских, видно не только Потапа, но еще и их общую собаку.
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