Кароль в блестящем мини ввела подписчиков в "режим ожидания" (фото)

Певица анонсировала премьеру клипа на песню "Вабити".

Популярная украинская певица Тина Кароль анонсировала новый клип, введя своих подписчиков в "режим ожидания".

В своем Instagram певица опубликовала фото, на котором она позирует в блестящем мини-платье с вишенками у бассейна. В подписи к снимку Кароль сообщила, что премьера клипа на песню "Вабити" состоится уже сегодня в 20:00.

"Да ждем мы, ждем", "В режиме ожидания", "Как дожить до 20:00", "Тин, ждем, не могу уже", "Жду. Очень красивое фото", "Уже не могу дождаться", - пишут под фото.

Как сообщал УНИАН, ранее Тина Кароль показала обнаженные ноги и ягодицы в ультраоткровенном купальнике.