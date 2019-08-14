Леся Никитюк показала фигуру в ультраобтягивающем наряде (фото)
21:40, 14 августа 2019Звезды
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В кадре телезвезда позирует без макияжа и с распущенными волосами.
Никитюк находится в Одессе / instagram.com/lesia_nikituk
Популярная украинская ведущая, звезда шоу "Кто сверху" Леся Никитюк показала своим поклонникам не вычурный образ, а повседневный аутфит.
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Фото телезвезда опубликовала на своей странице в Instagram. В кадре Никитюк позирует на фоне рынка еды в Одессе в черных велосипедках и бирюзовом топе в горошек.
Телезвезда позирует без макияжа и с распущенными волосами. На снимке можно оценить фигуру телеведущей, ведь такой наряд прекрасно подчеркнул ее подтянутые бедра и плоский животик.
Ранее Леся Никитюк опубликовала фото, на котором она позирует в туалете в черном мини-платье оригинального покроя с одним рукавом, другое плечо обнаженное.
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