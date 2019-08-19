«Путинская агиткоманда на выезде»: российские звезды приехали пить вино в крымскую «Массандру» (фото, видео)

Поездка российских знаменитостей в оккупированный Крым вызвал шквал возмущения в соцсетях.

Целая группа российских знаменитостей 17 августа приехала на винзавод «Массандра» в оккупированном Россией Крыму.

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«Наши сегодняшние гости Александр Маршал, Валерия с супругом Иосифом Пригожиным, Наташа Королева, Стас Михайлов, Игорь Николаев. Гости осмотрели старинные подвалы, продегустировали наши классические вина, а также собственноручно заложили на хранение в коллекцию «Херес Массандра», – говорится на странице предприятия в Facebook.

Поездка российских знаменитостей на подконтрольное оккупантам предприятие с нарушением порядка законного въезда в Крым вызвала в соцсетях шквал возмущения. Многие отметили, что часть этих знаменитостей в 2014 году открыто поддержала аннексию Крыма РФ.

Прибухнуть на халяву украинского вина в украинской Массандре прибыли Александр Маршал, Валерия с супругом Иосифом Пригожиным, Наташа Королева, Стас Михайлов, Игорь Николаев-отборная стая крымнашных певцов ртом pic.twitter.com/e5oOJo4Gy2 — RoksolanaToday&Крым25% (@KrimRt) August 18, 2019

Ранее издание The Economist писало, что винодельни Крыма гибнут под оккупацией России.