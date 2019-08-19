цей матеріал доступний українською

«Путинская агиткоманда на выезде»: российские звезды приехали пить вино в крымскую «Массандру» (фото, видео)

13:41, 19 августа 2019
Звезды
783 1
В Крыму высадилась целая делегация российских звезд / Facebook, Винзавод "Массандра"

Читайте такжеВ Крыму российские военные случайно запустили 700-килограммовую ракету

«Наши сегодняшние гости Александр Маршал, Валерия с супругом Иосифом Пригожиным, Наташа Королева, Стас Михайлов, Игорь Николаев. Гости осмотрели старинные подвалы, продегустировали наши классические вина, а также собственноручно заложили на хранение в коллекцию «Херес Массандра», – говорится на странице предприятия в Facebook.

Поездка российских знаменитостей на подконтрольное оккупантам предприятие с нарушением порядка законного въезда в Крым вызвала в соцсетях шквал возмущения. Многие отметили, что часть этих знаменитостей в 2014 году открыто поддержала аннексию Крыма РФ.

Twitter
Twitter
Twitter

Ранее издание The Economist писало, что винодельни Крыма гибнут под оккупацией России.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #Крым#Россия