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Тина Кароль в купальнике с "экстремальными" разрезами "подорвала" сеть (фото)

11:31, 19 августа 2019
Звезды
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Кароль очаровала сеть / instagram.com/tina_karol

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Снимки звезда опубликовала на своей странице в Instagram. На них она позирует в глиттерном серебристом купальнике необычного кроя. На одном из фото певица стоит боком, демонстрируя глубокие разрезы купальника на бедрах. 

На втором снимке Кароль позирует, стоя лицом к камере, так что можно оценить пикантный образ артистки.

instagram.com/tina_karol

Подписчики звезды пришли в восторг от пикантного образа звезды. А сама Кароль таким образом анонсировала выход нового клипа на песню "Вабити".

Ранее Ани Лорак опубликовала в Instagram фото, на котором она позирует в платье с глубоким декольте. "В мыслях, в работе, в любви", - подписала снимки "дива".

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Теги: #фото#Тина Кароль