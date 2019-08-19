Тина Кароль в купальнике с "экстремальными" разрезами "подорвала" сеть (фото)

Также исполнительница анонсировала выход видеоработы "Бавити".

Популярная украинская певица Тина Кароль снялась в откровенном купальнике, буквально "подорвав" сеть.

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Снимки звезда опубликовала на своей странице в Instagram. На них она позирует в глиттерном серебристом купальнике необычного кроя. На одном из фото певица стоит боком, демонстрируя глубокие разрезы купальника на бедрах.

На втором снимке Кароль позирует, стоя лицом к камере, так что можно оценить пикантный образ артистки.

Подписчики звезды пришли в восторг от пикантного образа звезды. А сама Кароль таким образом анонсировала выход нового клипа на песню "Вабити".

Ранее Ани Лорак опубликовала в Instagram фото, на котором она позирует в платье с глубоким декольте. "В мыслях, в работе, в любви", - подписала снимки "дива".