Тина Кароль "засветила" соски на фото
15:18, 15 августа 2019Звезды
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Черно-белое фото артистки понравилось ее фанатам.
Фанатам поп-звезды очень понравилось ее соблазнительное фото / instagram.com/tina_karol
Популярная украинская певица Тина Кароль порадовала своих поклонников соблазнительным черно-белым снимком.
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На опубликованном в Instagram кадре певица в темном топе соблазнительно позирует, заложив одну руку за голову. Под этим нарядом Кароль без бюстгальтера, поэтому сквозь ткань видны ее соски.
Фанатам поп-звезды очень понравилось ее соблазнительное фото: "Богиня", "Красивая", "Ослепительная", "Провокаторша".
Как сообщал УНИАН, Тина Кароль засветила ягодицы в мини-шортах. Судя по снимку, артистка появилась без бюстгальтера.
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