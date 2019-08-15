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Тина Кароль "засветила" соски на фото

15:18, 15 августа 2019
Звезды
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Фанатам поп-звезды очень понравилось ее соблазнительное фото / instagram.com/tina_karol

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На опубликованном в Instagram кадре певица в темном топе соблазнительно позирует, заложив одну руку за голову. Под этим нарядом Кароль без бюстгальтера, поэтому сквозь ткань видны ее соски.

Фанатам поп-звезды очень понравилось ее соблазнительное фото: "Богиня", "Красивая", "Ослепительная", "Провокаторша".

Как сообщал УНИАН, Тина Кароль засветила ягодицы в мини-шортах. Судя по снимку, артистка появилась без бюстгальтера.

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Теги: #фото#Тина Кароль