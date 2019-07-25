Тина Кароль сверкнула ягодицами в мини-шортах (фото)

Исполнительница не перестает удивлять сеть сексуальными "луками".

Популярная украинская певица Тина Кароль не перестает удивлять своих поклонников сексуальными фото: то зону декольте обнажит, то ягодицы.

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В этот раз артистка на своей странице в Instagram опубликовала снимок, на котором позирует на берегу моря в кофте-тунике и белых мини-шортах. В кадре видны ягодицы поп-звезды.

На фото она позирует спиной к камере, ее волосы распущены. Судя по снимку, Тина Кароль предстала без бюстгальтера.

Подписчики в восторге от такого смелого, как для скромной певицы, кадра. Многие называют ее "богиней" и "красоткой".

Ранее популярная украинская певица Тина Кароль сменила имидж и восхитила подписчиков.