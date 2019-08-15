Известная блогерша подтвердила слухи о своей беременности зажигательным танцем (видео)

Слухи о том, что Ида Галич беременна, появились вчера, после того, как в СМИ опубликовали ее фото с округлившимся животом.

Известная российская Instagram-блогерша Ида Галич (Басиева) подтвердила слухи о своей беременности.

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В своем Instagram Галич, опубликовала видео, на котором она с беременным животом танцует под песню Светланы Лободы "Суперзвезда" (в клипе на эту песню Лобода также снималась беременной).

"Раз все паблики уже написали, не вижу смысла делать вид, что ничего не происходит. Когда два человека любят друг друга, такое происходит. Всем спасибо за поздравления, мы ещё совсем маленькие, но конспиратор из меня так себе", - написала блогерша.

Слухи о том, что Ида Галич беременна, появились вчера, после того, как в СМИ опубликовали ее фото с округлившимся животом.

В прошлом году Галич вышла замуж за Аслана Басиева. У себя Instagram девушка публикует короткие смешные видео. За ее страницей следят более 5,5 миллиона человек.

Как сообщал УНИАН, 14 августа известная пышнотелая модель Эшли Грэм объявила о беременности.