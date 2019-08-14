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Супермодель и актриса Кара Делевинь появилась в свежей фотосессии полностью обнаженной (фото)

11:12, 14 августа 2019
Звезды
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На ее теле можно разглядеть несколько татуировок / фото: Thomas Whiteside

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Девушка позировала с нюдовым макияжем, простой прической и полностью обнаженной. На ее теле можно было разглядеть несколько татуировок. 

Как сообщал УНИАН, скандальная украинская певица MARUV поделилась снимками с бэкстейджа новго сезона шоу "Танцы со звездами".

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Теги: #США#модель