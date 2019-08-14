Супермодель и актриса Кара Делевинь появилась в свежей фотосессии полностью обнаженной (фото)

Девушка позировала с нюдовым макияжем, простой прической и полностью обнаженной.

Американская супермодель и актриса Кара Делевинь появилась в свежей фотосессии для журнала Marie Claire полностью обнаженной.

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Девушка позировала с нюдовым макияжем, простой прической и полностью обнаженной. На ее теле можно было разглядеть несколько татуировок.

Как сообщал УНИАН, скандальная украинская певица MARUV поделилась снимками с бэкстейджа новго сезона шоу "Танцы со звездами".