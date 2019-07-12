Шаловливый Брэд Питт слегка подпортил Марго Робби фотосессию (фоторепортаж)

55-летний Питт во время встречи с журналистами и фотосессии демонстрировал хорошее и шутливое настроение.

Долгожданный фильм Квентина Тарантино "Однажды в Голливуде" со звездным актерским составом уже совсем скоро появится на больших экранах.

Читайте такжеAtlas Weekend назвал замену A$AP RockyОднако звезды ленты - Брэд Питт, Марго Робби и Леонардо Ди Каприо продолжают активно его продвигать. На этот раз команда мечты собралась на фотоколле в отеле Four Seasons в Беверли-Хиллз.

Интересно, что именно 55-летний Питт во время встречи с журналистами и фотосессии демонстрировал хорошее и шутливое настроение, поскольку постоянно смеялся и шутил над коллегами.

В определенный момент, увидев, что его коллегу за лентой Марго Робби начали фотографировать, он неожиданно влетел или даже запрыгнул в кадр. Причем Питт делал так каждый раз, когда фотограф снова пытался снять актрису.