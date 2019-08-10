Настя Каменских покорила стильным образом на отдыхе в Италии (фото)
12:01, 10 августа 2019Звезды
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Девушка позирует в джинсовых шортах и пестрой блузке на фоне цветных итальянских домиков.
Настя Каменских
Украинская певица Настя Каменских поделилась с фанатами снимком роскошного отдыха в Италии.
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Фото опубликовано в ее Instagram.
Девушка позирует в джинсовых шортах и пестрой блузке на фоне цветных итальянских домиков.
"Какая ты красивая, глаз не оторвать, можно влюбиться в эту шикарную женщину, сколько в ней любви к жизни", - прокомментировали внешний вид певицы в сети.
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