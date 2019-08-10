Настя Каменских покорила стильным образом на отдыхе в Италии (фото)

Девушка позирует в джинсовых шортах и пестрой блузке на фоне цветных итальянских домиков.

Украинская певица Настя Каменских поделилась с фанатами снимком роскошного отдыха в Италии. Читайте такжеАмериканская супермодель Эмили Ратаковски потрясла сеть фото с волосатыми подмышками Фото опубликовано в ее Instagram. Девушка позирует в джинсовых шортах и пестрой блузке на фоне цветных итальянских домиков. "Какая ты красивая, глаз не оторвать, можно влюбиться в эту шикарную женщину, сколько в ней любви к жизни", - прокомментировали внешний вид певицы в сети.

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