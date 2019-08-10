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Настя Каменских покорила стильным образом на отдыхе в Италии (фото)

12:01, 10 августа 2019
Звезды
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Настя Каменских

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Фото опубликовано в ее Instagram.

Девушка позирует в джинсовых шортах и пестрой блузке на фоне цветных итальянских домиков. 

"Какая ты красивая, глаз не оторвать, можно влюбиться в эту шикарную женщину, сколько в ней любви к жизни", - прокомментировали внешний вид певицы в сети.

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Теги: #Настя Каменских