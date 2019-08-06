Анна Седокова показала роскошную грудь в обтягивающем купальнике (фото)
08:31, 06 августа 2019Звезды
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Купальник певица выбрала яркого желто-розового цвета.
Седокова отдыхает с маленьким сыном на Лазурном берегу / Instagram Анна Седокова
Украинская певица Анна Седокова отдыхает с маленьким сыном на Лазурном берегу Франции. При этом девушка не изменила своем стилю и надела на пляж весьма откровенный купальник.
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Снимок опубликован в ее Instagram.
Купальник певица выбрала яркого желто-розового цвета. Он выгодно подчеркнул ее грудь. Также Седокова надела шляпу.
Как сообщал УНИАН, Надя Дорофеева поразила фото в супероткровенном купальнике.
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