Анна Седокова показала роскошную грудь в обтягивающем купальнике (фото)

Купальник певица выбрала яркого желто-розового цвета.

Украинская певица Анна Седокова отдыхает с маленьким сыном на Лазурном берегу Франции. При этом девушка не изменила своем стилю и надела на пляж весьма откровенный купальник.

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Снимок опубликован в ее Instagram.

Купальник певица выбрала яркого желто-розового цвета. Он выгодно подчеркнул ее грудь. Также Седокова надела шляпу.

Как сообщал УНИАН, Надя Дорофеева поразила фото в супероткровенном купальнике.