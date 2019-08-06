Надя Дорофеева поразила фото в супероткровенном купальнике (фото)
05:57, 06 августа 2019Звезды
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На снимке она позирует в новом модном купальнике - монобикини ядовито розового цвета, и снимает сама себя телефоном в зеркале гостиницы.
Инстаграм Надя Дорофеева
Солистка группы "Время и Стекло" Надя Дорофееваопубликовала в сети очередное фото в купальнике, которое не оставило никого равнодушным.
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Дорофеева в очень обтягивающем купальнике не только засветила все свои прелести, но и вызвала много вопросов между добром и злом, куда больше всего смотрели пользователи соцсетей.
"Время поплавать", - подписала фото Дорофеева, сделав селфи в зеркале.
На снимке она позирует в новом модном купальнике - монобикини ядовито розового цвета, и снимает сама себя телефоном в зеркале гостиницы.
В этот раз натянутый купальник продемонстрировал не только голые ноги, бедра и ягодицы певицы с тату "Добро" и "Зло", а также ее грудь.
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