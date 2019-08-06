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Надя Дорофеева поразила фото в супероткровенном купальнике (фото)

05:57, 06 августа 2019
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Дорофеева в очень обтягивающем купальнике не только засветила все свои прелести, но и вызвала много вопросов между добром и злом, куда больше всего смотрели пользователи соцсетей.

"Время поплавать", - подписала фото Дорофеева, сделав селфи в зеркале.

На снимке она позирует в новом модном купальнике - монобикини ядовито розового цвета, и снимает сама себя телефоном в зеркале гостиницы.

В этот раз натянутый купальник продемонстрировал не только голые ноги, бедра и ягодицы певицы с тату "Добро" и "Зло", а также ее грудь.

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Теги: #астролог#Гороскоп