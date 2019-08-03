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"Выпустила клыки": Тина Кароль показала дерзкое фото

12:14, 03 августа 2019
Звезды
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Тина Кароль удивила дерзким образом / фото instagram.com/tina_karol

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В своем Instagram певица опубликовала портретное фото, на котором она демонстрирует "животный оскал".

Такое фото удивило фанатов певицы, которые привыкли видеть ее в более нежных и сексуальных образах.

"Сердце львицы, взгляд волчицы", "Дерзость зашкаливает", "Женщина выпустила клыки", "Злой котик", "Мама-кошка", "Львица ищет добычу", "Вот это сейчас неожиданно было", "Дикая малышка", "Тигрица", - пишут в комментариях.

фото instagram.com/tina_karol

Как сообщал УНИАН, ранее Кароль сверкнула ягодицами в мини-шортах.

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Теги: #Тина Кароль