"Выпустила клыки": Тина Кароль показала дерзкое фото

Такое фото удивило фанатов певицы, которые привыкли видеть ее в более нежных и сексуальных образах.

Популярная украинская певица Тина Кароль взбудоражила фанатов дерзким образом. Читайте такжеГордая Тина Кароль показала свои персики и розы (видео) В своем Instagram певица опубликовала портретное фото, на котором она демонстрирует "животный оскал". Такое фото удивило фанатов певицы, которые привыкли видеть ее в более нежных и сексуальных образах. "Сердце львицы, взгляд волчицы", "Дерзость зашкаливает", "Женщина выпустила клыки", "Злой котик", "Мама-кошка", "Львица ищет добычу", "Вот это сейчас неожиданно было", "Дикая малышка", "Тигрица", - пишут в комментариях. Как сообщал УНИАН, ранее Кароль сверкнула ягодицами в мини-шортах.

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