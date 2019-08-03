"Выпустила клыки": Тина Кароль показала дерзкое фото
12:14, 03 августа 2019Звезды
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Такое фото удивило фанатов певицы, которые привыкли видеть ее в более нежных и сексуальных образах.
Тина Кароль удивила дерзким образом / фото instagram.com/tina_karol
Популярная украинская певица Тина Кароль взбудоражила фанатов дерзким образом.
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В своем Instagram певица опубликовала портретное фото, на котором она демонстрирует "животный оскал".
Такое фото удивило фанатов певицы, которые привыкли видеть ее в более нежных и сексуальных образах.
"Сердце львицы, взгляд волчицы", "Дерзость зашкаливает", "Женщина выпустила клыки", "Злой котик", "Мама-кошка", "Львица ищет добычу", "Вот это сейчас неожиданно было", "Дикая малышка", "Тигрица", - пишут в комментариях.
фото instagram.com/tina_karol
Как сообщал УНИАН, ранее Кароль сверкнула ягодицами в мини-шортах.
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