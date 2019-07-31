MARUV похвасталась соблазнительными формами в купальнике (фото)

Певица проводит отпуск в Албании.

Скандальная украинская певица MARUV (Анна Корсун) похвасталась откровенными пляжными фото.

В своем Instagram певица опубликовала снимки, где она нежится на скалистом пляже в Албании. Певица одета в слитный черный купальник с глубоким вырезом на спине.

Артистка активно делится фото и видео с отпуска, который она проводит вместе с мужем.

Как сообщал УНИАН, на концерте в Москве MARUV ограбил фанат.