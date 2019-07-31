MARUV похвасталась соблазнительными формами в купальнике (фото)
13:12, 31 июля 2019Звезды
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Певица проводит отпуск в Албании.
Иллюстрация / REUTERS
Скандальная украинская певица MARUV (Анна Корсун) похвасталась откровенными пляжными фото.
В своем Instagram певица опубликовала снимки, где она нежится на скалистом пляже в Албании. Певица одета в слитный черный купальник с глубоким вырезом на спине.
Артистка активно делится фото и видео с отпуска, который она проводит вместе с мужем.
instagram.com/maruvofficial/
Как сообщал УНИАН, на концерте в Москве MARUV ограбил фанат.
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