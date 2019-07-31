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MARUV похвасталась соблазнительными формами в купальнике (фото)

13:12, 31 июля 2019
Звезды
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Иллюстрация / REUTERS

В своем Instagram певица опубликовала снимки, где она нежится на скалистом пляже в Албании. Певица одета в слитный черный купальник с глубоким вырезом на спине.

Артистка активно делится фото и видео с отпуска, который она проводит вместе с мужем.

instagram.com/maruvofficial/

Как сообщал УНИАН, на концерте в Москве MARUV ограбил фанат.

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Теги: #MARUV