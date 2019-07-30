Ди Каприо, Энистон, Брэд Питт: подборка знаменитостей, которые дружат годами (видео)

И среди звезд есть примеры настоящей преданной дружбы.

30 июля отмечается Международный день дружбы. Даже в суровом шоу-бизнесе есть место дружбе. Далее - подборка мировых знаменитостей, которые дружат много лет.

Виктория Бекхэм и Ева Лонгория

Бывшая «Spice girls» и «отчаянная домохозяйка» дружат уже не первый год. Именно Виктории Ева доверила шить платье на свою свадебную церемонию 2 года назад. Хотя живут на разных континентах, все свободное время подруги пытаются проводить вместе.

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Брэд Питт и Джордж Клуни

Актеры познакомились на съемках "11 друзей Оушена" в далеком 2001 году. Чтобы поздравить Клуни с днем рождения, Питт однажды прилетел к нему в Лондон на вертолете. Брэд неоднократно говорил о том, что дружба с Джорджем спасала его в трудные моменты.

Пенелопа Круз и Сальма Хайек

Похожие, как сестры, кинодивы дружат уже более 20 лет. Причиной крепкой дружбы знаменитости называют то, что познакомились еще до популярности. Пенелопа и Сальма очень обрадовались, узнав, что будут вместе сниматься в фильме «Бандитки».

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Тоби Магвайер и Леонардо Ди Каприо

Эти двое также дружат добрых 2 десятка лет. Они подростками вместе пришли на кастинг, с тех пор Тоби и Лео - не разлей вода. Еще будучи никому не известными, они поклялись друг другу никогда не ссориться из-за роли. Позже актеры вместе снимались в фильме "Великий Гэтсби", где сыграли лучших друзей.

Дженнифер Энистон и Кортни Кокс

Актрисы познакомились на съемках культового сериала «Друзья». Играя близких подруг на экране, Дженнифер и Кортни стали ими и в жизни. Звезды побывали подружками невесты на свадьбах друг друга, и даже живут рядом.