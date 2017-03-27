Балет на миллион: как украинский спектакль "Великий Гэтсби" покоряет мир (видео)

Звезды музыки и балета создали самое масштабное украинское балетное шоу «Великий Гэтсби», который уже покоряет мир.

Александр и Алексей Полевые – братья-бизнесмены, которые инвестировали в первой украинский современной балетной постановке три года назад.

К подготовке спектакля, которая длилась год, были приглашены звезды балета и такие композиторы, как Константин Меладзе.

Сегодня шоу уже окупилось на 60%. Далее труппа отправится на 2 года в Европу.