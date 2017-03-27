Балет на миллион: как украинский спектакль "Великий Гэтсби" покоряет мир (видео)
10:56, 27 марта 2017Евробизнес
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Шоу готовили год ведущие хореографы и композиторы.
Балет поедет на 2 года на гастроли в Европу / скриншот
Звезды музыки и балета создали самое масштабное украинское балетное шоу «Великий Гэтсби», который уже покоряет мир.
Александр и Алексей Полевые – братья-бизнесмены, которые инвестировали в первой украинский современной балетной постановке три года назад.
К подготовке спектакля, которая длилась год, были приглашены звезды балета и такие композиторы, как Константин Меладзе.
Сегодня шоу уже окупилось на 60%. Далее труппа отправится на 2 года в Европу.
Балет как бизнес или представление на миллион евро
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