Балет на миллион: как украинский спектакль "Великий Гэтсби" покоряет мир (видео)

10:56, 27 марта 2017
Евробизнес
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Шоу готовили год ведущие хореографы и композиторы.

Балет поедет на 2 года на гастроли в Европу / скриншот

Звезды музыки и балета создали самое масштабное украинское балетное шоу «Великий Гэтсби», который уже покоряет мир.

Александр и Алексей Полевые – братья-бизнесмены, которые инвестировали в первой украинский современной балетной постановке три года назад.

К подготовке спектакля, которая длилась год, были приглашены звезды балета и такие композиторы, как Константин Меладзе.

Сегодня шоу уже окупилось на 60%. Далее труппа отправится на 2 года в Европу.

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Теги: #EUkraine#балет