Телеведущая Снежана Егорова объявила о помолвке
12:17, 30 июля 2019Звезды
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Имя жениха Егорова не оглашает.
Снежана Егорова / фото facebook.com/snezhana.egorova.9
Известная украинская телеведущая Снежана Егорова объявила о помолвке.
Об этом телезвезда сообщила на своей странице в Facebook. Имя жениха Егорова не оглашает.
Как сообщал УНИАН, несколько лет назад Егорова со скандалом развелась со своим бывшим мужем Антоном Мухарским.
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В декабре 2017 года Мухарский, раздетый догола, в заснеженный день пришел к Оболонскому районному суду. Там разделся полностью и повесил трусы на двери суда. Прикрываясь лишь бумажкой с обвинениями, Мухарский на камеру заявил, что иск к бывшей жене ведущей Снежаны Егоровой относительно пересмотра суммы алиментов и разрешения на встречу с детьми суд рассматривает уже три с половиной года. И все это время, по словам Мухарского, он с детьми не видится.
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