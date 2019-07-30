Имя жениха Егорова не оглашает.

Известная украинская телеведущая Снежана Егорова объявила о помолвке.

Об этом телезвезда сообщила на своей странице в Facebook. Имя жениха Егорова не оглашает.

Как сообщал УНИАН, несколько лет назад Егорова со скандалом развелась со своим бывшим мужем Антоном Мухарским.

В декабре 2017 года Мухарский, раздетый догола, в заснеженный день пришел к Оболонскому районному суду. Там разделся полностью и повесил трусы на двери суда. Прикрываясь лишь бумажкой с обвинениями, Мухарский на камеру заявил, что иск к бывшей жене ведущей Снежаны Егоровой относительно пересмотра суммы алиментов и разрешения на встречу с детьми суд рассматривает уже три с половиной года. И все это время, по словам Мухарского, он с детьми не видится.