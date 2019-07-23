Мокрая и сексуальная: Настя Каменских показала обнаженное видео
15:16, 23 июля 2019Звезды
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Фанаты забросали Настю комплиментами и отметили, что обожают и ее, и ее супруга Потапа.
Смотрите видео с 06:05
Популярная украинская певица Настя Каменских, выступающая под псевдонимом NK, вызвала ажиотаж в сети откровенными кадрами.
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Так, на своем канале в Youtube она опубликовала ролик с бекстейджа съемок клипов на песню ее мужа Потапа "Константа" и ее песню "Обіцяю".
На видео Каменских позирует топлес в душе, прикрывая сочную грудь руками. В кадре видно, что артистка в белых ретро-трусиках.
В описании к ролику поп-звезда рассказала, что это одно из самых трогательных видео за всю историю существования ее YouTube-канала NKofficial.
Ранее популярная украинская певица Настя Каменских показала нежный снимок с мужем Потапом во время отдыха в Праге.
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