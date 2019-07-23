Мокрая и сексуальная: Настя Каменских показала обнаженное видео

Фанаты забросали Настю комплиментами и отметили, что обожают и ее, и ее супруга Потапа.

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Популярная украинская певица Настя Каменских, выступающая под псевдонимом NK, вызвала ажиотаж в сети откровенными кадрами.

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Так, на своем канале в Youtube она опубликовала ролик с бекстейджа съемок клипов на песню ее мужа Потапа "Константа" и ее песню "Обіцяю".

На видео Каменских позирует топлес в душе, прикрывая сочную грудь руками. В кадре видно, что артистка в белых ретро-трусиках.

В описании к ролику поп-звезда рассказала, что это одно из самых трогательных видео за всю историю существования ее YouTube-канала NKofficial.

Ранее популярная украинская певица Настя Каменских показала нежный снимок с мужем Потапом во время отдыха в Праге.