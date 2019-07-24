Тина Кароль сменила прическу и продемонстрировала сдержанный образ (фото)
12:54, 24 июля 2019Звезды
577 0
Подписчики отметили, что новая прическа певице к лицу.
Тина Кароль сменила имидж / фото УНИАН
Популярная украинская певица Тина Кароль сменила имидж и восхитила подписчиков.
Читайте также"Это очень горячо": Кароль покрасовалась в прозрачном платье-сетке на голое тело (фото)
В своем Instagram певица опубликовала черно-белое фото, на котором у нее каре. При этом одета Кароль весьма сдержано: в черный топ и облегающие штаны.
Подписчики отметили, что такая прическа Кароль к лицу.
"Космос", "Просто богиня", "Тина, подстригись, тебе идет", "Элегантная", "Королева", "Красотка", - пишут в комментариях.
Тина Кароль / фото instagram.com/tina_karol
Как сообщал УНИАН, ранее Кароль показала соблазнительные ягодицы в коротких шортах.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter