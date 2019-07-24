Тина Кароль сменила прическу и продемонстрировала сдержанный образ (фото)

Подписчики отметили, что новая прическа певице к лицу.

Популярная украинская певица Тина Кароль сменила имидж и восхитила подписчиков.

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В своем Instagram певица опубликовала черно-белое фото, на котором у нее каре. При этом одета Кароль весьма сдержано: в черный топ и облегающие штаны.

Подписчики отметили, что такая прическа Кароль к лицу.

"Космос", "Просто богиня", "Тина, подстригись, тебе идет", "Элегантная", "Королева", "Красотка", - пишут в комментариях.

Как сообщал УНИАН, ранее Кароль показала соблазнительные ягодицы в коротких шортах.