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Тина Кароль сменила прическу и продемонстрировала сдержанный образ (фото)

12:54, 24 июля 2019
Звезды
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Тина Кароль сменила имидж / фото УНИАН

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В своем Instagram певица опубликовала черно-белое фото, на котором у нее каре. При этом одета Кароль весьма сдержано: в черный топ и облегающие штаны.

Подписчики отметили, что такая прическа Кароль к лицу.

"Космос", "Просто богиня", "Тина, подстригись, тебе идет", "Элегантная", "Королева", "Красотка", - пишут в комментариях.

Тина Кароль / фото instagram.com/tina_karol

Как сообщал УНИАН, ранее Кароль показала соблазнительные ягодицы в коротких шортах.

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Теги: #Тина Кароль