Рианна стала самой богатой певицей в мире
Американская певица Робин Рианна Фенти, более известная как Рианна, стала самой богатой женщиной-музыкантом в мире - ее состояние оценивается в 600 млн долларов.
Об этом сообщает журнал Forbes. Рианна вошла в список самых богатых женщин, заняв в нем 37 место. Она смогла обогнать других популярных американских певиц, таких как Мадонна (39 место, состояние оценивается в 570 млн долларов), Селин Дион (состояние оценивается в 450 млн долларов) и Бейонсе (51 место, состояние оценивается в 400 млн долларов).
All @rihanna's work, work, work, work, work has resulted in a $600 million fortune https://t.co/Kdf9xSA6K2pic.twitter.com/Qe0481b7jk— Forbes Entertainment (@ForbesEnt) 4 июня 2019 г.
Журнал отмечает, что основной доход Рианны происходит от ее партнерства с французской группой компаний LVMH - Louis Vuitton Moet Hennessy. LVMH стала совладелицей косметического бренда Fenty Beauty, который был создан Рианной в 2017 году.
Как сообщал УНИАН, ранее Forbes назвал богатейшего человека Земли.