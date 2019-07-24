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Экс-"виагра" в облегающем топе показала крупным планом огромную грудь (фото)

16:45, 24 июля 2019
Звезды
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Седокова вывалила огромную грудь / фото instagram.com/annasedokova/

У себя в Instagram Stories певица выложила видео, на котором она занимается спортом на природе. При этом спортивный топ на столько обтягивает грудь певицы, что она практически вываливается из одежды.

"Перед тем, как съесть багет, нужно поутру позаниматься. Все верно", - говорит на видео певица.

фото instagram.com/annasedokova/

Как сообщал УНИАН, ранее Седокова похвасталась упругими ягодицами в купальнике.

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Теги: #Анна Седокова