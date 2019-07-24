Экс-"виагра" в облегающем топе показала крупным планом огромную грудь (фото)

Спортивный топ на столько обтягивает грудь певицы, что она практически вываливается из одежды.

Украинская певица, бывшая солистка группы "ВИА Гра" Анна Седокова вновь похвасталась пышными формами в соцсетях.

У себя в Instagram Stories певица выложила видео, на котором она занимается спортом на природе. При этом спортивный топ на столько обтягивает грудь певицы, что она практически вываливается из одежды.

"Перед тем, как съесть багет, нужно поутру позаниматься. Все верно", - говорит на видео певица.

Как сообщал УНИАН, ранее Седокова похвасталась упругими ягодицами в купальнике.