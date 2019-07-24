Экс-"виагра" в облегающем топе показала крупным планом огромную грудь (фото)
16:45, 24 июля 2019Звезды
637 0
Спортивный топ на столько обтягивает грудь певицы, что она практически вываливается из одежды.
Седокова вывалила огромную грудь / фото instagram.com/annasedokova/
Украинская певица, бывшая солистка группы "ВИА Гра" Анна Седокова вновь похвасталась пышными формами в соцсетях.
У себя в Instagram Stories певица выложила видео, на котором она занимается спортом на природе. При этом спортивный топ на столько обтягивает грудь певицы, что она практически вываливается из одежды.
"Перед тем, как съесть багет, нужно поутру позаниматься. Все верно", - говорит на видео певица.
фото instagram.com/annasedokova/
Как сообщал УНИАН, ранее Седокова похвасталась упругими ягодицами в купальнике.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter