"Срам-то какой!": экс-"виагра" похвасталась упругими ягодицами (фото)
14:22, 01 июля 2019Звезды
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В кадре можно оценить сочные подтянутые формы поп-звезды.
Формы Седоковой часто будоражат фантазию фанов / instagram.com/annasedokova
Популярная украинская певица, экс-участница группы "ВИА Гра" Анна Седокова поделилась очередным соблазнительным фото.
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На своей странице в Instagram артистка опубликовала снимок, на котором позирует сидя на ступеньках в сдельном цветном купальнике. В кадре можно оценить сочные подтянутые формы поп-звезды.
На фото Седокова предстает с собранными волосами, а акцент сделан на ягодицы, ведь их она выставила на первый план.
"Что это я все в одежде и в одежде. Срам-то какой!", - пошутила певица под снимком.
Ранее сбежавшая в РФ украинская певица Ани Лорак похвасталась новым фото, на котором она предстает с бронзовым загаром.
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