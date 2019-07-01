"Срам-то какой!": экс-"виагра" похвасталась упругими ягодицами (фото)

В кадре можно оценить сочные подтянутые формы поп-звезды.

Популярная украинская певица, экс-участница группы "ВИА Гра" Анна Седокова поделилась очередным соблазнительным фото.

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На своей странице в Instagram артистка опубликовала снимок, на котором позирует сидя на ступеньках в сдельном цветном купальнике. В кадре можно оценить сочные подтянутые формы поп-звезды.

На фото Седокова предстает с собранными волосами, а акцент сделан на ягодицы, ведь их она выставила на первый план.

"Что это я все в одежде и в одежде. Срам-то какой!", - пошутила певица под снимком.

Ранее сбежавшая в РФ украинская певица Ани Лорак похвасталась новым фото, на котором она предстает с бронзовым загаром.