Нежности Насти Каменских и ее мужа попали на фото

Пара продолжает делиться фото с отдыха в Чехии.

Популярная украинская певица Настя Каменских показала нежный снимок с мужем Потапом.

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Опубликованное в Instagram артистки фото было сделано в Праге, где пара сейчас отдыхает. В кадр попал нежный момент, когда супруг Насти целует ее в висок, а она улыбается, закрыв глаза.

На снимке пара предстала в спортивном стиле: оба в кроссовках, штанах и футболках. Образ Потапа дополнен кепкой, его жены — курткой оверсайз.

Ранее Настя Каменских показала жаркие танцы на одном из своих выступлений. Фотографам удалось запечатлеть певицу в пикантной позе.