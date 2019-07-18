Нежности Насти Каменских и ее мужа попали на фото
07:56, 18 июля 2019Звезды
682 0
Пара продолжает делиться фото с отдыха в Чехии.
Пара отдыхает в Праге / instagram.com/kamenskux
Популярная украинская певица Настя Каменских показала нежный снимок с мужем Потапом.
Читайте такжеЛеся Никитюк "засветила" соблазнительное декольте и длинные ноги (фото)
Опубликованное в Instagram артистки фото было сделано в Праге, где пара сейчас отдыхает. В кадр попал нежный момент, когда супруг Насти целует ее в висок, а она улыбается, закрыв глаза.
На снимке пара предстала в спортивном стиле: оба в кроссовках, штанах и футболках. Образ Потапа дополнен кепкой, его жены — курткой оверсайз.
Ранее Настя Каменских показала жаркие танцы на одном из своих выступлений. Фотографам удалось запечатлеть певицу в пикантной позе.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter